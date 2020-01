Kampf gegen Tbc im Außerfern: Wild wird im Gatter geschossen

Innsbruck, Kaisers –Alles Mögliche wurde in Kaisers versucht, nichts hat gefruchtet. Jetzt muss bei der Bekämpfung von Tbc in der Gemeinde im Außerfern zu drastischeren Maßnahmen gegriffen werden. Die vom Seuchenschutz vorgesehene Abschussquote von Rotwild wurde verfehlt, deshalb sollen die Tiere nun mithilfe eines Wildgatters erlegt werden. Das sieht auch ein Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts vor.

Aufgrund der hohen Tbc-Infektionsrate und Rotwilddichte war im Jagdgebiet von Kaisers der Abschuss von 58 Stück Rotwild vorgesehen gewesen. Diese Quote wurde um über 20 Stück verfehlt. „Trotz intensiver Bemühungen war es in den vergangenen Wochen nicht möglich, das Rotwild mit herkömmlichen Methoden zu entnehmen“, erklärt Landesveterinärdirektor Josef Kössler. Das habe unter anderem auch an „ungünstigen Witterungsverhältnissen mit Föhn, milden Temperaturen und wenig Schnee“ gelegen, sagt er.