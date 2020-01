Schuleinschreibung: „Man muss sich vor App nicht fürchten“

Nach teils kritischen Rückmeldungen könnte der verpflichtende Einsatz jener App, die Schulleiter ab 2021 bei der Entscheidung über die Schulreife von angehenden Taferlklasslern erleichtern soll, verschoben werden. App-Mitentwicklerin Karin Landerl, Entwicklungspsychologin an der Uni Graz, will kritische Rückmeldungen einarbeiten. Sie betont aber auch: „Man muss sich vor der App nicht fürchten“.

Derzeit wird die App um „Poldi“, die freundliche Koboldin, erstmals breiter getestet. Rund zehn Prozent der Volksschulen setzen sie in der aktuellen Pilotphase freiwillig bei der Schuleinschreibung ein, um mittels des Screenings herauszufinden, wie es um die Entwicklung der Fünfjährigen bestellt ist und ob diese bis zum Schulbeginn in bestimmten Bereichen noch Förderung benötigen.

„Wir werden uns nun genau anschauen, wie das Verfahren ankommt, wie die Kinder darauf reagieren und wo Anpassungen notwendig sind“, sagt Landerl zur APA. So sollen etwa Items, die sich im Praxistests eventuell als zu leicht oder zu schwer herausstellen, überarbeitet werden. „Dafür brauchen wir die Rückmeldung der Schulen.“ Diese können übrigens auch individuell entscheiden, ob sie das Screening tatsächlich am Tablet durchführen wollen oder als Papier-Bleistift-Variante.

Aufgebaut ist die App rund um die freundliche Koboldin „Poldi“ wie ein Computerspiel, in dem die Kinder eine Handvoll Aufgaben lösen sollen. Gemeinsam mit Poldi helfen sie etwa Maulwurf Willi, seinen Maulwurfshügel wiederzufinden oder müssen den Koffer mit den meisten Goldmünzen identifizieren, bevor die Eule ihn stehlen kann. Aufgaben, die den Kindern zu schwer sind, können einfach mittels Zauberstab übersprungen werden.

Am Ende steht eine Empfehlung, ob das Kind vermutlich dem Unterricht ohne zusätzliche Unterstützung folgen kann. Ob sich die App tatsächlich zur Prognose späterer Leistungen in Lesen, Schreiben und Rechnen eignet, wird in einer kleinen Längsschnittstudie erhoben.