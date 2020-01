Van der Bellen fordert Zusammenarbeit bei Klimaschutz

Abgesehen von aktuellen Krisen, sprach der Bundespräsident in seiner Rede auch von Vergangenem: Das Jahr 2020 stehe „im Zeichen der Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren“, so Van der Bellen, und er fügte hinzu: „In Europa begehen wir dieses Gedenken unter Freunden.“ Der Bundespräsident wird noch im Jänner an Gedenkveranstaltungen in Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau sowohl in Yad Vashem als auch in Auschwitz teilnehmen.