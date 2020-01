Mehr zum Thema

Innsbruck – Nach einem Rechtsstreit mit einem anderen Wohnungseigentümer wurde es dem Innsbrucker Hans-Peter Riesinger gerichtlich untersagt, in einem Mehrparteienhaus im Stadtteil Pradl einen Balkon zu dekorieren. Wie berichtet, hatten sich zahlreiche Menschen enttäuscht gezeigt, dass es den so genannten „Weihnachtsbalkon“ nach 20 Jahren plötzlich nicht mehr gab. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet, um Riesinger bei der Begleichung der Anwalts- und Prozesskosten – rund 5000 Euro – zu unterstützen.

Nun hat Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi gewissermaßen als Ersatz-Hans-Peter-Riesinger angeboten, anlässlich der Fußball-Europameisterschaft den Rathausbalkon zu dekorieren. „Ich habe Herrn Riesinger zum Gespräch eingeladen und hoffe, dass er das macht“, so Willi. Außerdem hoffe er, dass es doch noch eine gütliche Lösung mit der Hausgemeinschaft im Streit um den Balkon in Pradl gibt. Riesinger selbst zeigt sich in einer ersten Reaktion dankbar und gerührt: „Das ist eine ganz, ganz große Ehre, wenn ich das machen darf. Das ist mehr, als einen Orden verliehen zu bekommen.“ (np)