Grüne bedauern „einseitige Festlegungen“ zum Migrationspakt

Die Grünen im Europaparlament haben die Ansage von Außenminister Alexander Schallenberg bedauert, dass Österreich auch unter der neuen türkis-grünen Regierung nicht dem UNO-Migrationspakt beitreten wird. Sie bedauere die Aussagen, die „einseitige Festlegungen“ bringe, sagte die grüne Delegationschefin Monika Vana am Dienstag in Straßburg.

Die Grünen würden selbstverständlich weiter für den UNO-Migrationspakt eintreten und hätten dies auch in die Koalitionsverhandlungen eingebracht. Eine Übereinkunft mit der ÖVP sei aber nicht möglich gewesen, so Vana. Die grüne Sichtweise sei dann gewesen: „Wir machen nicht überall noch mehr Kriegsfronten auf“, sagte die grüne EU-Mandatarin Sarah Wiener.

Der SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder sagte, nach einer ersten positiven Beurteilung gebe es nun Ernüchterung über die türkis-grüne Bundesregierung. In der faktischen Europapolitik gebe es keinen Unterschied zur türkis-blauen Vorgängerregierung. Dass Österreich nicht dem UNO-Migrationspakt beitrete „hat hier auf den Gängen großes Kopfschütteln ausgelöst“, so Schieder. Gerade Österreich müsse zudem Interesse an einer Flüchtlingsverteilung haben, da es tendenziell entlastet würde. Eine weitere „Ernüchterung“ sei das Festhalten an ein Prozent Wirtschaftsleistung fürs EU-Budget.