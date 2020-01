Nach Hausbrand in der Weststeiermark drei Leichen gefunden

Die Suchkräfte aus Feuerwehr und Polizei hatten nach Sicherungsarbeiten die Brandruine am Nachmittag betreten können. Erst wurden die Überreste von zwei Menschen an zwei verschiedenen Orten im mit Trümmern, Asche und Schutt übersäten Haus entdeckt. Der Polizeihund „Hancock“ schlug dann an einer weiteren Stelle in der einsturzgefährdeten Ruine an - er hatte die sterblichen Überreste eines dritten Menschen entdeckt.