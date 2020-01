Nach Hausbrand in der Weststeiermark drei Leichen gefunden

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Haus am Ortsrand von Pack (Bezirk Voitsberg) bereits in der Früh gelöscht. Allerdings war die Brandruine einsturzgefährdet, was die Suche nach den Vermissten vorerst schwierig machte. Die Feuerwehr brachte Stützen und Abpölzungen an, dann drangen Ermittler in den mit Schutt und Asche übersäten Innenraum der Ruine vor. Am späteren Nachmittag wurde für die Suche auch ein Leichenspürhund der Polizei eingesetzt. Kurz nachdem die sterblichen Überreste von zwei Menschen gefunden wurden, schlug auch „Hancock“ in einem anderen Teil des Hauses an.