Angelobung von Rekruten im KZ-Mauthausen findet nicht statt

Das von Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) geplante Vorhaben, auf dem Appellplatz des ehemaligen KZ Mauthausen Grundwehrdiener anzugeloben, wird nicht umgesetzt. „Die Veranstaltung ist abgesagt“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gegenüber dem „Kurier“, wie dieser am Dienstagabend berichtete (online).

Am späten Nachmittag hatte die Zeitung vermeldet, dass der wissenschaftliche Beirat des Mauthausen Memorial gegen die Angelobung ist und noch diese Woche zu dieser Causa tagen wird. Tanner erklärte dazu zunächst laut „Kurier“, sie werde sich an die Entscheidung des Beirats halten.

Am Abend berichtete die Zeitung dann von einer Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats, in der er sich nun „mit Nachdruck gegen die geplante Angelobung“ ausspricht. Tanner kündigte laut „Kurier“ erneut an, sich daran zu halten, die Veranstaltung sei daher „abgesagt“.