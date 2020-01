Österreich bei Heim-EM souveräner Sieger der Gruppe B

Österreichs Handball-Männer haben bei der Heim-EM in Wien als Gruppensieger ohne Punktverlust den Sprung in die Hauptrunde geschafft. Das ÖHB-Team besiegte am Dienstagabend zum Abschluss Nordmazedonien souverän 32:28 (18:12) und gewann damit auch das dritte und letzte Match in der Gruppe B. In der Gruppenphase der besten 12 warten nun Kroatien, Spanien, Deutschland und Weißrussland auf Österreich.