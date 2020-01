Vlhova siegte auch im Flachau-Slalom, Shiffrin Dritte

Flachau wurde bei der zehnten Auflage des Flutlicht-Spektakels in Salzburg damit zu einer Art Wende. Denn zehn Tage nach Zagreb setzte sich wieder Vlhova in einem Slalom durch, während eine verunsichert wirkende Shiffrin diesmal sogar Platz zwei verpasste. Erstmals seit 2017, als Vlhova beim Finale in Aspen und danach beim Saisonstart in Levi gewonnen hatte, musste Shiffrin zwei sieglose Slaloms zur Kenntnis nehmen. Vlhova hingegen bejubelte ihren 12. Weltcupsieg, den siebenten im Slalom. Dafür erhielt sie einen Rekord-Siegerscheck über 70.466 Euro.