Preidler in Doping-Causa in Innsbruck vor Gericht

Der Prozess-Reigen in der Doping-Causa am Innsbrucker Landesgericht dauert an: Am Mittwoch muss sich der ehemalige Radsportler Georg Preidler wegen schweren gewerbsmäßigen Sportbetrugs verantworten. Dem 29-jährigen Steirer wird vorgeworfen, beginnend mit dem Giro d‘Italia im Frühjahr 2017 bis zu seinem Dopinggeständnis regelmäßig Blutdoping praktiziert und Wachstumshormon genommen zu haben.