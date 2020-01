Florian Silbereisen dreht im Brixental seine neue Show

Insgesamt sind es an die 30 Schlager-Stars, die mit dabei sind. Die Liste der Namen reicht von DJ Ötzi und Voxxclub über Hansi Hinterseer und Ross Antony bis hin zu Matthias Reim, Willi Gabalier, Jürgen Drews und Oli P. „Wir drehen die Clips an verschiedenen Orten im Brixental. Diese Clips werden dann bei der Sendung eingespielt“, erklärt Rass. Die Auswahl der Drehorte wurde von Rass gemeinsam mit dem Tourismusverband vorgenommen. Gedreht wird unter anderem beim Eisstockschießen im Windautal, am Pengelstein oder beim Alpeniglu.

Die „Hüttenparty“ dauert zwei Stunden, davon kommen laut Rass mindestens 50 Minuten aus der Region. Bei der Ausstrahlung im Vorjahr hat der MDR nicht weniger als 2,8 Millionen Zuschauer verbucht. „Es sind bei uns in der Region sogar mehr Künstler, als dann in der Show auftreten werden“, berichtet Rass. Einer der Höhepunkte der Dreharbeiten ist heute Donnerstagabend die Eröffnung der Show. Sie wird auf der Skiwiese in Kirchberg aufgezeichnet. „Hier hoffen wir auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Wir brauchen so viele Personen wie möglich, die zuschauen, damit super Bilder aus der Region kommen“, sagt Rass. Die Zuschauer kommen heute auch auf ihre Kosten, denn neben Florian Silbereisen werden auch DJ Ötzi, Luca Cordalis und Melissa Naschenweng auftreten. Dazu gibt es noch eine Skishow der Skischulen und eine Lichtshow. „Vorbeikommen lohnt sich also, das wird eine super Party“, ist Rass überzeugt. Die Dreharbeiten dauern eine Stunde und finden von 18 bis 19 Uhr statt.