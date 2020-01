Tödlicher Unfall mit Stromaggregat: Zusammenhang mit Betrug

Ein tödlicher Unfall mit einem Notstromaggregat am Montag in Vöcklabruck steht in Zusammenhang mit einer Betrugsserie: Im Vorjahr verkauften fahrende englische oder irische Händler defekte Aggregate, die nur Schrottwert hatten. Das Gerät, das bei dem Unfall in Flammen aufgegangen ist, stammt aus dieser Serie, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch einen Bericht des ORF Radio OÖ.