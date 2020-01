Schulzentrum Lienz-Nord: Es bleiben alle unter einem Dach

„Wir möchten bis Jahresende ein umsetzbares Projekt mit einem vertretbaren Verhältnis von Kosten und Nutzen vorliegen haben“, wünscht sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Vor einer Woche haben Mitglieder des Ausschusses den Schulcampus Neustift im Stubaital besichtigt: ein moderner Neubau auf der grünen Wiese, in dem sich die Volksschule, die Neue Mittelschule (NMS), das Polytechnikum und die Ski-NMS samt Internat bauliche Einrichtungen wie die Turnsäle, Musik-, Werk-, Physik- und Computerräume teilen. „Das bedeutet natürlich einen organisatorischen Mehraufwand“ erklärt Thomas Wirth, Direktor der NMS Neustift. Die Küche des Internats bekocht auch die Schüler in der Nachmittagsbetreuung. Die Landesmusikschule, zahlreiche Vereine und die Erwachsenenschule nutzen den modernen Schulcampus Neustift ebenfalls, oft bis 22 Uhr.

Nach der Besichtigung in Neustift ist für die Lienzer Bürgermeisterin klar, dass man den Altbestand der Nordschule als großes Potenzial sehen müsse. „Die vorhandene Kubatur würden wir aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen heute niemals in ähnlicher Größe bauen können. Der Bestand hat also eine unglaubliche Qualität, die wir nutzen wollen.“

Das bestätigt auch Maria Bürgler, die Leiterin der Volksschule. „Unsere bestehenden Klassenräume sind so viel großzügiger, als es die Norm vorschreibt. Das haben wir in Neustift wieder gesehen.“ Zwischen den drei Schultypen gebe es im Schulzentrum Nord bis auf die Turnsäle so gut wie keine Überschneidungen. „Das ist nicht notwendig. Mir gefällt die Idee sehr gut, dass wir unter einem gemeinsamen Dach zuhause sind. Wir fangen langsam an, über die eigenen Schulgrenzen hinauszudenken.“ Die jahrzehntelang praktizierte starre Trennung münde langsam in das Bewusstsein, „dass wir gemeinsam eine Bildungsregion für unsere Kinder sind“. Insofern sei das Miteinander unter einem Dach ein schönes Zeichen nach außen.