Dem Alter sportlich davongefahren: Winter World Masters zu Ende

Im Ziel lassen sich die Skiläuferinnen völlig ausgepumpt fallen: jedoch nicht in den Schnee, sondern in die Arme ihrer dort bereits wartenden Kontrahentinnen. „Bravo Anna, du hast es geschafft“, sagt Lilla Gidlow und drückt die schwer atmende 78-Jährige Anna Fabretto aus Italien nach dem absolvierten Slalom bei den „Winter World Mas­ters Games“ (WWMG) am Patscherkofel in Innsbruck an sich.