Suchen nach Ursache für Brand mit drei Toten in Steiermark

Nach dem Feuer Dienstagfrüh in einem weststeirischen Haus, in dem drei Menschen starben, steht nun die Ermittlung der Brandursache im Fokus. Brandermittler, Sachverständige und die Tatortgruppe der Polizei waren am Mittwoch in der Brandruine in der Ortschaft Pack aktiv. Ferner soll eine Obduktion der sterblichen Überreste endgültige Klarheit über Identität und Todesursache bringen.

Die Ermittler suchten in dem immer noch von Asche und Trümmern übersäten Hausinneren nach Hinweisen, wie das Feuer entstanden sein könnte. Dabei würden vor allem technische Geräte bzw. deren Überreste in Augenschein genommen. Die einsturzgefährdete Brandruine wurde von der Feuerwehr mit Stützen gesichert. Wann ein Ergebnis vorliegt, könne noch nicht gesagt werden, teilte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage am Mittwoch mit.

Mit Ergebnissen der Obduktion der drei Leichname könne man auch noch nicht rechnen, dies brauche seine Zeit. Es gehe darum, dass erst die Identitäten über DNA-Proben festgestellt werden. Sofern es noch möglich ist, soll auch die Todesursache ermittelt werden. Es dürfte sich nach aller Wahrscheinlichkeit um die beiden Bewohner des Objekts und deren ungarische Pflegerin handeln.