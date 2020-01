Ein Abend für Folger, Verfolgte und Unfolgsame in der Kellerei Reutte

Reutte –Drei Jahre nach seinem mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichneten Solo-Debüt zieht Florian Scheuba (vielen bekannt als Autor und Protagonist der Satiresendung „Dorfers Donnerstalk“) wieder Bilanz. Doch diesmal nicht über das, was war, sondern über das, was ist.

Scheuba fragt in erfrischend direkter Art, ob man heute überhaupt noch von etwas mit Sicherheit sagen kann, dass es ist. Gibt es zu „alternativen Fakten“ eine Alternative? Spielt der Unterschied zwischen Meinung und Lüge noch eine Rolle? Welche Folgen hat das für einen Satiriker und sein Publikum? Können sie einander folgen, ohne etwas anklicken zu müssen? Und wer folgt wem, wenn man sich gegenseitig folgt? Am Samstag, 18. Jänner, ab 20 Uhr gastiert Scheuba in der Kellerei in Reutte. „Folgen Sie mir auffällig“ ist erzählte Realsatire und zeigt, dass die Wirklichkeit an Absurditäten und Bizarrerien oft nicht zu überbieten ist. (TT)