NEOS wollen Nachverhandlung bei Bildung, SPÖ „enttäuscht“

Kein gutes Haar lässt die Opposition am Bildungsprogramm der neuen Regierung. Die NEOS sehen zwar durchaus positive Punkte, vieles sei aber viel zu unkonkret, so Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Sie verlangt daher eine Nachverhandlung des Bildungskapitels. „Schwer enttäuscht“ von diesem ist auch SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid.