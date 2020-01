Wiener Landesparteitag der ÖVP findet am 29. Februar statt

Die Wiener ÖVP stellt eine weitere Weiche für das heurige Wahljahr: Am 29. Februar treffen sich die türkisen Delegierten sowie Gäste in der „Metastadt“ in der Donaustadt, um ihren 36. ordentlichen Landesparteitag abzuhalten. Erwartet werden rund 800 Teilnehmer. Dabei stellt sich Finanzminister Gernot Blümel der Wiederwahl als Wiener Parteichef.