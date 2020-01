EU-Parlament sieht Konferenz zur Zukunft Europas als Chance

Das Europaparlament hat die geplante EU-Reformkonferenz zur Zukunft Europas als Chance begrüßt. „Wenn alle europäischen Institutionen zusammenarbeiten, werden wir erfolgreich sein. Dies ist eine historische Chance für Europa - wir müssen sie nutzen“, sagte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwoch in Straßburg.

„Die Europäerinnen und Europäer denken schon viel weiter und sind viel mutiger als ihre Regierungschefs“, sagte die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon. „Unser Europa ist mehr als der kleinste gemeinsame Nenner. Es ist die größte gemeinsame Vision.“ Herausforderungen, wie die Bekämpfung der Klimakatastrophe, könne man nur gemeinsam in einem reformierten Europa meistern. „Wenn die Ergebnisse der Konferenz in zwei Jahren da sind, dürfen sich die Mitgliedsstaaten nicht vor der Umsetzung fürchten“, so Gamon. „Meine Vision ist klar: Auf in die Vereinigten Staaten von Europa.“