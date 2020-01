Türkis-grünes Pflegepaket: Pflegeschule startet in Innsbruck

Wien, Innsbruck – Die türkis-grüne Koalition hat als ersten Schritt ihres Pflegepakets die Einrichtung von Schulversuchen für die Ausbildung von Fachkräften beschlossen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kündigte an, sich nun per Ausschreibung auf die Suche nach Standorten dafür zu begeben. Die ersten Schulen sind aber schon fix, darunter die Ferrarischule in Innsbruck. Hier soll im Herbst eine dreijährige Ausbildung für Pflegeassistenten starten. Die Kosten für die Schulversuche teilen sich der Bund und die Länder.