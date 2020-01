Ungarn komplettierte EM-Hauptrunde - Dänemark out

Außenseiter Ungarn ist als letztes Team in die Hauptrunde der Handball-EM eingezogen. Die Magyaren besiegten Island am Mittwoch in Malmö überraschend glatt 24:18 (9:12) und fixierten damit den Sieg in der Gruppe E vor den Isländern, die bereits davor aufgestiegen waren. Durch den Sieg der Ungarn ist Weltmeister und Olympiasieger Dänemark vorzeitig ausgeschieden.