Mordalarm in Ybbs an der Donau: Mittwochabend ist eine 42-jährige Frau erstochen worden. Ihr Ehemann, ein 50-jähriger Österreicher, ist dringend verdächtig, sie durch mehrere Messerstiche getötet zu haben. Er wurde am Tatort, im gemeinsamen Wohnhaus, festgenommen, verweigert derzeit aber Angaben über den Tatablauf. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sind im Gange.