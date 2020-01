68-Jähriger bei Suche nach Hund in Tirol tödlich verunglückt

Bei der Suche nach seinem entlaufenen Hund ist ein 68-Jähriger am Mittwoch in Bichlbach (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Der Pensionist war laut Polizei am Kohlberg etwa 50 Meter über ein steiles felsdurchsetztes Waldgelände abgestürzt. Dem Pensionisten war nicht mehr zu helfen, seine Leiche wurde von der Bergrettung geborgen und ins Tal gebracht.