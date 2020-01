US-Truppen nehmen Einsätze mit irakischer Armee wieder auf

Zwei Wochen nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani in Bagdad haben die USA im Irak ihre gemeinsamen Militäreinsätze mit den dortigen Regierungstruppen wieder aufgenommen. Die „New York Times“ berichtete am Mittwoch, die Fortsetzung dieser Einsätze entspreche dem Wunsch des Pentagon, den Druck auf die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) aufrechtzuerhalten.