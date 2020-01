Skeleten-Weltcup in Igls: Flock schaltet in Angriffsmodus

Innsbruck –Es hängt wieder einmal an Janine Flock. Die 30-jährige Skeleton-Pilotin geht am Freitag (14 Uhr/live ORF Sport Plus) als Top-Favoritin beim Heim-Weltcup in Igls an den Start. In den bisherigen vier Weltcup-Rennen fuhr die Rumerin immer auf das Podest. „Die Vorfreude ist riesig, das ist immer ein besonderes Rennen für mich. Der Stressfaktor ist groß, zu Hause will man es einfach perfekt machen“, erklärte die Heeressportlerin, die wieder von Familie und Freunden an der Bahn angefeuert wird. „Ziel ist, meine Leistung bestmöglich abzurufen“, sagte Flock, die vor fast genau einem Jahr in Igls zum EM-Titel raste. Im Gesamtweltcup hat sie zudem die Chance, Jacqueline Lölling (GER) die Führung abzunehmen – es fehlen nur sieben Punkte. „Das ist eine zusätzliche Motivation“, meinte die Olympia-Vierte von 2018.