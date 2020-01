Offenes Werkstor in Hall bekommt zum Jubiläum ein „Kind“

Hall – Ein tirolweit bislang einzigartiges Format feiert seinen fünften Geburtstag: Beim „Offenen Werkstor“ laden am 26. März wieder zwölf namhafte Unternehmen zum Blick hinter die Firmenkulissen ein – und auch dazu, mögliche Arbeitgeber kennen zu lernen. Sechs geführte (Bus-)Touren bringen die insgesamt 600 Teilnehmer zu je zwei Betrieben, wo jeweils 99-minütige Besichtigungen warten.

Erstmals mit dabei ist auch die Haller Niederlassung des global tätigen Logistikunternehmens Gebrüder Weiss: Man wolle vermitteln, dass Spedition „viel mehr ist als Be- und Entladen“, sagt Niederlassungsleiter Günter Schmarl.

Zudem haben sich die Organisatoren eine Jubiläumsüberraschung einfallen lassen: Bereits am 30. Jänner findet erstmals das „Offene Werkstor junior“ statt, das sich an Kinder im Alter von ca. zehn Jahren richtet. Für sie führt die Reise ins Kraftwerk Volders der Hall AG, wo sie kindgerecht ins Thema Elektrizität eingeführt werden. „Wenn es gut angenommen wird, sind ähnliche Touren für Kinder künftig mehrmals jährlich geplant“, kündigt Michael Gsaller (Stadtmarketing) an.