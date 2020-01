„Regionet" in Lienz: Glasfasern verbinden die Region

Das Regionet ist das Glasfasernetz, das der Gemeindeverband 36 seit 2013 errichtet. Es besteht aus Hauptleitungen, die alle Gemeinden miteinander verbinden (Backbone). Die Gemeinden wiederum verlegen Glasfaserleitungen bis hin zu den einzelnen Grundstücksgrenzen. Von dort übernehmen die Besitzer die Verlegung bis in die Häuser (Fiber To The Building, kurz FTTB). Die Infrastruktur gehört letztlich den Bürgern. Der Vorteil der Glasfaser besteht im Material: Wird es nicht mechanisch zerstört, leitet Glas Licht. Die Übertragung von Telefon-, Fernseh- und Internetsignalen erfolgt über hochfrequente Lichtimpulse, ähnlich einem Laser. Es können unvergleichlich längere Strecken ohne große Leitungsverluste überwunden werden. Das funktioniert in Unterseekabeln zwischen den Kontinenten der Erde genauso wie von der Gemeindezentrale in Schlaiten hin zu den einzelnen Hofstellen.