Einladung zu Ski- und Rodelabend in Hoch-Imst

Imst – Am Samstag, 25. Jänner, erwartet die junge Generation der Bezirkshauptstadt ein spannendes Highlight in Hoch-Imst: Der Jugendausschuss der Stadtgemeinde Imst veranstaltet gemeinsam mit den Imster Bergbahnen den „3. Imster Jugend Ski- und Rodelabend“.

Nach bereits zwei erfolgreichen Auflagen des Jugend Ski- und Rodelabends sind alle Jugendlichen unter 25 Jahren aus den Orten der Tourismusregion Imst auch im neuen Jahr eingeladen, die Pisten und die Rodelbahn in Hoch-Imst kostenlos zu genießen. Darüber hinaus sorgt ein DJ in der Schirmbar Hoch-Imst für den passenden Sound. Bei der „UAlm“ wartet auf alle ein Gratis-Getränk am Stand vor der Hütte. Kulinarisch locken verschiedenste eigens für den Abend kreierte Spezialitäten.