Mayer-Bestzeit im zweiten Wengen-Abfahrtstraining

Kriechmayr hatte im Vorjahr in 2:28,36 Minuten gewonnen. Im ersten Abfahrtstraining am Dienstag benötigte Caviezel als Schnellster 2:27,78, Mayer unterbot dies am Donnerstag mit 2:26,80 nochmals deutlich. „Das spürt man während dem Fahren auf jedem Fall. Morgen ist ja noch die Kombiabfahrt, auf die Spezialabfahrt hin wird das Ganze sicherlich noch einmal ein bisschen glatter werden“, sagte Mayer.

Striedinger machte „vom Material her einen Schritt nach vorne“, er habe sich auf den Ski gut gefühlt. „Es hat auf dieser Piste viel Spaß gemacht. Jetzt heißt es, einen Rennplan zurechtlegen und noch eines drauflegen.“ Walder hat seine in Bormio erlittene Knieblessur ausgeheilt. „Einem guten Jänner steht jetzt nichts im Wege. Die Piste ist Weltklasse beinander. Ich bin immer gern hier, ich glaube, da ist einiges möglich.“ Die guten Ski habe er noch geschont, die werden erst fürs Rennen ausgepackt.

Das Programm bei den 90. Internationalen Lauberhornrennen der alpinen Ski-Herren in Wengen bleibt unverändert. Nach der Alpinen Kombination am Freitag (10.30/14.00 Uhr) geht am Samstag die Abfahrt in Szene (12.30), Sonntag folgt der Spezialslalom (10.15/13.15, jeweils ORF 1 ). Wegen der unsicheren Wetterprognose hatte man sich bis Donnerstagnachmittag eine mögliche Änderung offengelassen.