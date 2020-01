WSG Tirol löste Vertrag mit Stürmer Milan Jurdik

Wattens – Die WSG Swarovsk­i Tirol löste den Vertrag mit Angreifer Milan Jurdik einvernehmlich auf, der Tscheche dürfte bei einem österreichischen Zweitligisten landen. Genau in jener Liga, in der der Torjäger mit 34 Treffern in zwei Spielzeiten auch maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Tiroler hatte. Insgesamt brachte es Jurdik in 112 Partien auf 40 Pflichtspiel-Treffer für die WSG. In der Bundesliga kam er im Herbst nur kurz (124 Einsatzminuten) zum Zug, verzeichnete quasi zum Abschied im letzten Match gegen Mattersburg noch einen Assist.