Spanien bei Handball-EM makellos - auch Deutschland siegt

Titelverteidiger Spanien ist bei der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden weiter makellos. Zum Auftakt der Hauptrundengruppe I in der Wiener Stadthalle setzten sich die Iberer am Donnerstag gegen Tschechien mit 31:25 (14:9) durch und feierten dabei den vierten Sieg im vierten Endrundenauftritt. Auch Deutschlands Handballer sind mit einem klaren Sieg in die Hauptrunde der EM gestartet.

Am Donnerstag setzte sich die DHB-Auswahl gegen Außenseiter Weißrussland mit 31:23 (18:11) durch und zog in der Gruppe-I-Tabelle punktemäßig mit Österreich (je 2) gleich. In Führung liegt Spanien mit vier Zählern vor den punktegleichen Kroaten nach deren 27:23 gegen Österreich.

Nach mäßigen Vorrunden-Leistungen zeigte sich Deutschland in der Wiener Stadthalle wie verwandelt. Schon nach rund 13 Minuten waren Uwe Gensheimer und Co. auch dank mehrerer Kontertreffer mit 10:4 enteilt und ließen die Osteuropäer nicht mehr heran. Bester Werfer für den WM-Vierten, der am Samstag auf Kroatien trifft, war Rechtsaußen Timo Kastening mit sechs Toren.

Die einzige Schrecksekunde erlebte Deutschland in der Halbzeitpause, als Julius Kühn versehentlich in der Kabine eingeschlossen wurde. Wie die ARD berichtete, machte sich der Rückraummann mit lautem Klopfen bemerkbar und war dann rechtzeitig zum Wiederbeginn auf dem Parkett.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Im ersten Duell des Tages konnte Tschechien die Partie auch dank einer starken Vorstellung von Goalie Tomas Mrkva rund 20 Minuten offen halten (8:10/19.). Dann aber zog Spanien mit einem Zwischensprint bis zur Pause auf fünf Treffer davon und baute diesen Vorsprung auf bis zu zehn Tore (30:20/55.) aus. Am Samstag sind die Iberer nächster Gegner der Österreicher.