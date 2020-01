Wildschönau – Gibt es in der Wildschönau einen aktiven Vulkan? Wohl kaum. Darum machte sich Tanja Teufel am Donnerstagvormittag auf die Suche nach jenem Schlund, aus dem offensichtlich Asche quoll. Sie wollte gerade ihre Tochter in den Kindergarten im Ortsteil Oberau bringen, als sie die vielen kleinen graue­n Tupfen im Schnee bemerkte. Auch ihre Terrassenmöbel und Stiegen waren mit Staub bedeckt. Die Spuren führten die zweifache Mutter schließlich zum Biomasse-­Heizwerk nur wenige Meter von ihrem Haus entfernt. Schnell stellte Teufel fest: Überall in der unmittelbaren Umgebung hatte sich eine Ascheschicht abgelagert.