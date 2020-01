Eila Suleimans Komödie „It Must Be Heaven“: Menschliche Komödien

Innsbruck –„Das ist mein guter Freund Elia Suleiman. Er ist ein palästinensischer Filmemacher. Aber er macht witzige Filme!“ So stellt Schauspieler Gael García Bernal den Regisseur in einem Gastauftritt gegen Ende des Films „It Must Be Heaven“ vor. Dass die Hauptfigur der Filmemacher selbst ist, gibt der ruhigen Komödie eine nette Metaebene. Als stiller Beobachter wandelt er durch den eigenen Film. Der beginnt in seiner Geburtsstadt Nazareth. Ein Rollstuhl wird abgeholt, es scheint kürzlich jemand verstorben zu sein. Der gelungene deutsche Verleihtitel „Vom Gießen des Zitronenbaums“ kommt vom großen Baum vor dem Haus, an dem sich der Nachbar zu schaffen macht; in der Wohnung steht eine kleine Variante davon.