Getötete Frau in NÖ erlitt zahlreiche Stichverletzungen

Nach der Bluttat mit einer toten 42-Jährigen in Ybbs a. d. Donau (Bezirk Melk) ist am Freitag das vorläufige Obduktionsergebnis vorgelegen. Die Frau erlitt laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, „zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich“. Angekündigt wurde seitens der Behörde die Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens zum 50-jährigen Verdächtigen.

Eine solche Expertise sei „im Sinne einer umfassenden Aufklärung“ auch in dieser Causa notwendig, hieß es. Der Beschuldigte wurde noch am Donnerstagabend in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Verhängung der Untersuchungshaft wurde von der Anklagebehörde beantragt. Ob noch am Freitag darüber entschieden wird, war ungewiss.