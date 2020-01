Durchsuchung der TU Wien nach Bombendrohung negativ

Die anonyme Bombendrohung war per Mail an die Polizei und die TU geschickt worden. Daraufhin mussten am Vormittag Studenten und Mitarbeiter das Gebäude am Karlsplatz 13 verlassen - während der Prüfungszeit. Auch eine für Freitag angesetzte Promotion wurde abgesagt. Sie wird ehestmöglich nachgeholt, informierte die TU Wien auf ihrer Facebook-Seite.