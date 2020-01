Österreich und Schweiz: Diplomatische Initiativen setzen

Österreich und die Schweiz wollen gemeinsame diplomatische Initiativen setzen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und sein Schweizer Amtskollege Ignazio Cassis besprachen dies bei einem bilateralen Gespräch am Donnerstag in Bern. Schallenberg sagte im Anschluss, es würden drei oder vier Themen ausgewählt, wo die Schweiz und Österreich „im Paarlauf“ „ihre Kräfte bündeln“.

Schweiz und Österreich verbinden als neutrale Staaten weltpolitisch ähnliche Anliegen wie das Interesse an internationaler Friedensarbeit und der Stärkung des Multilateralismus. Wien und Genf beherbergen zudem UNO-Amtssitze.

Trotz Interesse an Abrüstung hat die Schweiz bisher den von Österreich mitinitiierten Atomwaffenverbotsvertrag bisher nicht unterzeichnet. Cassis sagte gegenüber österreichischen Medien zu, die Position der Schweiz zu überprüfen und bis Jahresende zu entscheiden. Die Schweiz hatte zunächst zurückhaltend auf das Abkommen reagiert. Es sei „Symbolpolitik“, das die nukleare Abrüstung nicht voranbringe, sondern die Spaltung der Staatengemeinschaft zusätzlich verstärke, hatte Cassis im Vorjahr erklärt. Keiner der Staaten, die Atomwaffen besitzen, werde dem Vertrag beitreten, meinte er.

Der Vertrag, der eine nukleare Abrüstung der Atommächte zum Ziel hat, wurde bei der UNO-Generalversammlung 2019 von 123 Staaten angenommen. 80 Länder haben ihn unterschrieben, 34 bisher ratifiziert. Um in Kraft zu treten ist die Ratifizierung von 50 Staaten notwendig. Diplomaten rechnen damit, dass es 2021 so weit sein könnte. Und damit würde dann der Druck auf die Atommächte steigen, so die Hoffnung.