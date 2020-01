Abfahrt in Wengen: Der König unter der Eigernordwand

Wengen – An die 2:30 Minuten Fahrzeit, 4,5 Kilometer Rennstrecke, über 1000 Höhenmeter Differenz – und das alles bei Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h. Wenn sich am Samstag die letzten Wolken des nächtlichen Schneeschauers verziehen sollten (so zumindest die Hoffnung aller hier), schlägt in Wengen die große Stunde der besten Abfahrer der Welt. Um 12.30 Uhr (live ORF eins) wird im Angesicht von Eiger, Mönch und Jungfrau der Sieger der 90. Lauberhornabfahrt gesucht. Es ist einer der größten Klassiker, der nur selten Überraschungssieger hervorbringt. Und deshalb ist es auch heuer eine Handvoll Athleten, auf die sich der Fokus richtet:

Beat Feuz: Was Marcel Hirscher in den vergangenen Jahren im Technik-Bereich war, ist der in Aldrans beheimatete Schweizer im Speed-Sektor. In den letzten 17 Abfahrten stand Feuz 15-mal am Podest – in Wengen war der 32-Jährige im Vorjahr Zweiter, 2018 der Sieger. Sein Siegesrezept? „Man fährt zweieinhalb Minuten und darf sich dabei keinen Fehler erlauben.“ Ein Grund, weswegen Hochform und Erfahrung in Wengen die großen Trümpfe sind. Und keiner kombiniert diese beiden Eigenschaften derzeit so gut wie der Ex-Weltmeister.