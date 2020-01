Neue E-Card lässt Skilehrer und Touristiker kochen

Innsbruck – Für Österreicher ist die Neuregelung großteils unproblematisch, weil die neuen E-Cards mit Foto in etwa 85 Prozent aller Fälle automatisch zugesandt werden – und zwar immer dann, wenn bereits ein Foto in einem öffentlichen Register (z. B. aufgrund eines Führerscheins, Passes, Personalausweises, etc.) hinterlegt ist. Dasselbe gilt für Ausländer, für die ein Foto im Fremdenregister hinterlegt ist. Dabei handelt es sich um Dienstnehmer aus Drittstaaten.