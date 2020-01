Honda-Pilot Brabec gewann Dakar-Rallye, Walkner Fünfter

Matthias Walkner hat die Rallye Dakar 2020 nicht auf dem Podest beendet. Der Salzburger schloss die in diesem Jahr in der saudischen Wüste ausgetragene Extrem-Rallye am Freitag nach zwölf Etappen auf dem guten fünften Gesamtrang ab. Sieger der Motorradwertung wurde der US-Amerikaner Ricky Brabec, der auf seiner Honda eine 18 Jahre anhaltende Triumph-Serie von KTM beendete.

Die Autowertung gewann der spanische Routinier Carlos Sainz zum dritten Mal (2010, 2018). Der 57-Jährige vom Mini-Team X-Raid setzte sich nach vier gewonnenen Etappen mit seinem Beifahrer Lucas Cruz 6:21 Minuten vor dem Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah (Matthieu Baumel/Toyota) aus Katar durch. Ex-Formel-1-Star Fernando Alonso und sein spanischer Beifahrer Marc Coma wurden Gesamt-13.

Walkner hatte den berühmt-berüchtigten Offroad-Klassiker zuletzt drei Mal in Folge unter den ersten Drei bewältigt, darunter 2018 als Sieger. Am Ende seines fünften Antretens hatte er exakt 35 Minuten Rückstand auf den Gewinner, auf das anvisierte Stockerl fehlten knapp elf Minuten. „Es öffnet vielleicht auch ein wenig die Augen, dass ein Podium bei der Rallye Dakar kein Selbstläufer ist, sondern wirklich hart erkämpft. Dreck aus dem Gesicht wischen, weiter trainieren und nächstes Jahr schaut es wieder anders aus“, erklärte Walkner in einer ersten Stellungnahme.

Ein Vorstoß aufs Stockerl im letzten Abdruck, wie es der Kuchler im Vorjahr noch geschafft hatte, gelang nicht mehr. „Es war wieder ein schneller Tag mit viel Sand und vielen Steinen, tückisch zum Fehler machen. Ich wusste, dass meine Chancen nur sehr gering waren und habe deshalb auch nicht das Risiko genommen, Vollgas zu fahren“, sagte Walkner nach Platz zwölf auf den letzten 167 Kilometern von Haradh nach Qiddiya. Die Schlussetappe war aufgrund von Bauarbeiten einer Pipeline verkürzt worden.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Die Stürze des tödlich verunglückten Portugiesen Paulo Goncalves und des schwerverletzten Niederländers Edwin Straver überschatteten die diesjährige Dakar-Rallye. Walkner war froh, gesund im Ziel zu stehen. „Die zwei schlimmen Stürze öffnen einem schon die Augen. Von dem her muss man froh sein, wenn man das alles mitnehmen kann und gesund ins Ziel kommt. Meine Enttäuschung hält sich also in Grenzen.“

Sein fünftes Dakar-Antreten war für den 33-Jährigen von einigen Problemen gekennzeichnet gewesen. Zu den üblichen Strapazen gesellten sich Atemwegsprobleme, ein Tinnitus und auf der fahrerischen Seite auch Navigationsfehler. Den Sprung aufs Podest habe er an einem einzigen Tag verpasst. „Die zwei Navigationsfehler am vierten Tag haben mich 20 Minuten gekostet.“ Er wurde zweitbester KTM-Werksfahrer hinter dem drittplatzierten Australier Toby Price. Die neuen Erfahrungen sollen nun gründlich analysiert werden. „Es ist eine extrem schnelle Dakar, mit weniger Sand als erwartet, vielen groben Steinen und ausgetrockneten Bachbetten. Wir wissen, woran wir nun arbeiten müssen.“

Brabec sorgte für den ersten Honda-Erfolg bei den Motorrädern seit 1989, acht Jahre nach der Rückkehr feierte das japanische Werksteam den sechsten Triumph insgesamt. „Wir mussten jeden Tag smart und fokussiert sein“, sagte der 28-jährige Brabec. „Und jetzt stehen wir hier, als Sieger. Am Ende haben wir alle Stücke des Puzzles zusammengesetzt.“ Der aus Kalifornien stammende Brabec hatte die Rallye von der dritten Etappe an ununterbrochen angeführt. „Bei uns gibt es keine Nummer eins im Team, wir alle haben hart dafür gearbeitet. Wir haben als Familie gewonnen.“