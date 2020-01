Steirerin Sandra Wollner in neuem Berlinale-Wettbewerb dabei

Der neue künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, wartet bei seiner ersten Festivalausgabe, die am 20. Februar startet, gleich mit einer neuen Sektion auf, in der es um Preise gehen wird. „Encounters“ nennt sich die Schiene neben dem eigentlich Wettbewerb und den Berlinale Shorts. Mit Sandra Wollners „The Trouble With Being Born“ ist dabei auch ein Beitrag aus Österreich im Rennen.