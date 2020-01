USA: 25 Jahre Haft für Mord an Ehemann mit Augentropfen

Im US-Staat South Carolina ist eine Frau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren Ehemann mit Augentropfen vergiftete. Die 53-Jährige habe ihrem Mann das Mittel an drei Tagen im Juli 2018 ins Trinkwasser gegeben und ihn so getötet, berichtete der Lokalsender WBTV. Vor Gericht bekannte sie sich der vorsätzlichen Tötung schuldig. Sie gab an, vom 64-Jährigen misshandelt worden zu sein.