Felix Magath übernimmt wohl Rolle bei Admira

Felix Magath könnte als Funktionär in den Fußball zurückehren. Der 66-Jährige wird mit einem Engagement bei der Admira und dem deutschen Drittligisten Würzburger Kickers in Verbindung gebracht. Die beiden Teams laden am Montag jeweils zu einer Pressekonferenz, in der es um eine neue „Unternehmenseinheit im Bereich Fußball in Verbindung mit Felix Magath“ geht. Details gab es dazu am Freitag keine.