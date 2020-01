Trump: Khamenei soll „vorsichtig mit seinen Worten“ sein

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump eine scharfe Warnung an die Führung in Teheran gerichtet. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, solle „sehr vorsichtig mit seinen Worten“ sein, schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Khamenei habe in seinem Freitagsgebet „böse Dinge“ über die USA und Europa gesagt.