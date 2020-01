Neues Buch von steirischer Grünen-Klubchefin

Krautwaschl war in der glücklichen Lage - nachdem sich ihr Erstling ausgesprochen gut verkaufte und es in Übersetzung sogar bis nach Südkorea geschafft hat - sich das Thema beim Heyne-Verlag aussuchen zu können. Am 8. Februar wird sie die „Verschwendungsfreie Zone“ um 19.00 Uhr in der Needle im Kunsthaus Graz präsentieren. Möglichst viele Menschen zu erreichen scheint schon mit dem ersten Buch in die Wege geleitet: „Plastikfreie Zone“ ist in vier Auflagen vergriffen. Eine fünfte Auflage ist in Vorbereitung. Über ihr neues Buch wird die Grünen-Landtagsklubchefin auch im TV sprechen: Am 31. Jänner ist sie in Hamburg zu Gast in der Sendung „So gesehen - Talk am Sonntag“ bei SAT1. Die Anreise erfolgt mit dem Nachtzug, wie die Grünen-Politikerin versicherte. Bei der Sendung wird eventuell auch „Plastic Planet“-Regisseur Werner Boote dabei sein.