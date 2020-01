Khamenei betont Einheit Irans - Für EU im Abkommensrahmen

Die jüngsten Proteste im Iran haben laut dem obersten iranischen Führer, Ayatollah Ali Khamenei, keine Auswirkung auf den politischen Kurs des Landes. „Das iranische Volk (...) will den Widerstand gegen die Weltmächte und keine Kapitulation, auch 41 Jahre nach der Revolution“, sagte Khamenei beim Freitagsgebet in Teheran. US-Präsident Donald Trump richtete eine Warnung an die Führung in Teheran.