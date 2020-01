Novak im Hauptbewerb der Australian Open gegen Hurkacz

Dennis Novak hat bei den Australian Open am Samstag zum fünften Mal die Qualifikation für ein Tennis-Grand-Slam-Turnier geschafft. Der 26-Jährige setzte sich in Melbourne in der dritten Runde gegen den Japaner Hiroki Moriya mit 7:6(5),6:2 durch und trifft im Hauptbewerb erstmals auf den als Nummer 31 gesetzten Polen Hubert Hurkacz. Barbara Haas verpasste hingegen den Einzug in den Hauptbewerb.

Der 99. der Weltrangliste hatte in Melbourne auch schon 2018 die Qualifikation geschafft, war aber ebenso wie bei den US Open 2018 und in Wimbledon 2019 in der ersten Runde ausgeschieden. Sein bisher bestes Grand-Slam-Resultat hatte Novak 2018 als Qualifikant mit dem Einzug in die dritte Runde in Wimbledon erreicht.