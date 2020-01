Österreichs Skispringerinnen feierten Rekordsieg im Team

Österreichs Skispringerinnen fliegen derzeit von Sieg zu Sieg. Am Samstag bejubelten Daniela Iraschko-Stolz, Marita Kramer, Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig im japanischen Zao den ersten ÖSV-Erfolg in einem Teambewerb. Im Weltcup war es der fünfte rot-weiß-rote Sieg in Serie.