Innsbruck – In der Beamtenschaft des Landes herrscht Unruhe: Zum einen stehen heuer auch pensionsbedingt einige Wechsel in den Spitzenpositionen an, andererseits wird im Hintergrund schon kräftig (politisch) gezogen und geschoben. Vor allem, was die Funktio­n des neue­n Leiters der Personal- und Organisationsabteilung betrifft.