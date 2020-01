Philippinos produzieren aus Vulkanasche Ziegelsteine

Den Angaben zufolge werden so täglich 5.000 Ziegelsteine für lokale Bauprojekte produziert. Die unweit vom Vulkan gelegene Stadt Binan war durch den Ausbruch von einer Ascheschicht überzogen worden. „Anstatt den Ascheregen einfach irgendwo zu sammeln, sind wir in der Lage, ihn in etwas Nützliches zu verwandeln“, sagte der städtische Umweltbeauftragte Rodelio Lee. Darüber hinaus werde dabei auch noch weggeworfenes Plastik recycelt. Plastikmüll ist ein großes Problem auf den Philippinen.